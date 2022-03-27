Kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı

27.03.2022 18:23
Kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Uludere'de vatani görevini yerine getirirken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Tankçı Er Enis Balkır son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

Şırnak Uludere'de vatani görevini yerine getirirken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Tankçı Er Enis Balkır son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. 2. Sakarya Mahallesi'ndeki Bağlarbaşı Camisi'nde ikinci vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedilen Tankçı Er Enis Balkır'ın 20 yaşında olduğu ve terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Gülyazı 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken gece uykusunda geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda eden Tankçı Er Enis Balkır için cenaze töreni düzenlendi. Baba ocağı evinde helallik alındıktan sonra Bağlarbaşı Camisi'ne getirilen Tankçı Er Enis Balkır'ın naaşı İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Cenaze namazı öncesinde kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden Tankçı Er Enis Balkır'ın babası Ersin ve annesi Zehra Balkır taziyeleri kabul etti. Enis Balkır'ın anneannesi Nebahat Ünal torununun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül İlçe Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Yıldız, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in yanı sıra Tankçı Er Enis Balkır'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlara katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kalp krizi geçiren asker son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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