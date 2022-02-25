Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı - Son Dakika
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Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı

25.02.2022 11:48
Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı

Bursa'da ölen kedinin karnından çıkarılarak kalp masajıyla hayata döndürülen 3 yavru kediye 'Altın' annelik yapıyor.

Bursa'da ölen kedinin karnından çıkarılarak kalp masajıyla hayata döndürülen 3 yavru kediye 'Altın' annelik yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ölen hamile kedinin karnını açarak, 3 yavruyu kurtaran İnegöl Belediyesi İNESMEK Merkezi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, kurtardığı yavruları tedavi gördükleri İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde ziyaret etti. 1 hafta önce 2 yavru dünyaya getiren 'Altın' isimli anne kedi, kurtarılan 3 yavruyu da bağrına bastı. Öğretmen tarafından kurtarılarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alınan 3 yavruyu sahiplenen anne kedi 'Altın' onları hayata bağladı. Sağlık durumları iyi olan yavrular, büyüdüklerinde kontrollü şekilde doğaya salınacak.

Kurtardığı yavruları kalp masajı yaparak hayata döndüren El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, "Yavruların sağlık durumları gayet iyi. Bir hafta önce doğum yapmış bir kedi bu 3 yavruyu da kabullenmiş. Bu yavrularımıza müdahalede bir dakika daha geç kalsaydık, kurtarılamayacaklardı. Barınaktaki arkadaşlarımız da sağ olsunlar çok ilgilenmiş. Kritik dönemi de atlattılar. Gerçekten annemizde çok merhametli bir anne çıktı. İnşallah yavruları büyütecek. Köydeki ve kendi kedilerim dahil 40 kedim var. Sokak köpeklerim ve kendi köpeklerim de var. Orada da bakmaya devam ediyorum. Nerede denk gelirse, karşıma çıkarsa bakmaya ve yardım etmeye de devam edeceğim" dedi. - BURSA

Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı
Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı

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Ölen hamile kedinin yavrularını kurtardı Ölen hamile kedinin yavrularını kurtardı

Bursa, Altın, kedi, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı - Son Dakika


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