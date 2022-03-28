Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi

28.03.2022 11:27
Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, "Kamu İhale Mevzuatı" eğitimi düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle, "Kamu İhale Mevzuatı" eğitimi düzenlendi.

Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görevli personel katıldı. Eğitmen Ümit Arslan tarafından verilen eğitimde; temel ihale bilgileri, ihale süreci işlemleri, teklif değerlendirmeleri, mal alımı, hizmet alım, yapım işi ihalelerine ilişkin özel hususlar, doğrudan temin, EKAP, E-İhale gibi konular işlendi. - KOCAELİ

Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi
Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi

YORUMLAR
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kamu İhale Mevzuatı eğitimi düzenlendi - Son Dakika


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