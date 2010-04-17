Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Mersin İl Temsilcisi Hüseyin Ateş, memur maaşlarına Şubat ayından geçerli olmak üzere enflasyon telafisi yapılması gerektiğini bildirdi.

Ateş, yazılı açıklamasında, son açıklanan enflasyon rakamlarının kamu çalışanlarının maaşlarını erittiğini savunarak, hükümetin konu hakkında gerekli düzenlemeleri yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Memur maaşları Şubat 2010 itibarı ile reel olarak erimeye başlamıştır. Memur maaşlarındaki bu küçülme yılın henüz üçüncü ayında yüzde 1,38 oranına ulaştı. İlk 6 aylık dönem itibarı ile memur maaşlarına yapılan artışın yüzde 2,5 olduğu düşünüldüğünde, erimenin boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artışın büyük bir bölümü de açıklanan enflasyon oranlarının karşısında erimiş oldu. Eğer hükümet atması gereken adımları atmazsa, memurları çok zor günler bekliyor.'

(VEG-AG-NÖZ) - MERSİN