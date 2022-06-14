Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den - Son Dakika
Üye Girişi

Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den

14.06.2022 14:20
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den

BiTaksi, Kızılay ile iş birliğine giderek "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü"nde, kan bağışı yapmak isteyenleri Kızılay tarafından belirlenmiş olan noktalara 50 TL'ye kadar ücretsiz taşıdı.

BiTaksi, Kızılay ile iş birliğine giderek "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü"nde, kan bağışı yapmak isteyenleri Kızılay tarafından belirlenmiş olan noktalara 50 TL'ye kadar ücretsiz taşıdı. BiTaksi kullanan taksi sürücüleri de Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.

Dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" çerçevesinde, Kızılay ile birlikte yüzleri gülümseten bir çalışmaya imza attı. Gönüllü kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Şişli Cevahir AVM ve Kadıköy İskele Meydanı'nda kurulan Kızılay kan verme noktasına, kartlı yolculuklarında 50 TL'ye kadar ücretsiz taşındı. Ücretsiz ulaşımın yanı sıra başta BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı ve çalışanlar kan bağışında bulundu.

"Sadece 15 dakikaların ayırarak kan bağışçısı olabilirler"

Kan bağışında bulunan Sancaklı, "Kan bağışçısı olmak aslında çok kolay ancak yeteri kadar yapamıyoruz. Sadece 15 dakikamızı ayırarak kan bağışçısı olabiliriz. Ülkemizde yılda 3 milyon ünitenin üzerinde kana ihtiyaç var. Kızılay merkezleriyle ve düzenlediği organizasyonlarla bu ihtiyacı karşılıyor. Bugün de 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'. Biz de Kızılay'la olarak önemli bir farkındalığa imza atmak istedik. Kadıköy ve Şişli'de kan bağışında bulunmak isteyen herkesi indirimli olarak bu alanlara getireceğiz. Burada sadece 15 dakikaların ayırarak kan bağışçısı olabilirler. Kızılay'a bu iş birliği için teşekkür ederiz. Şimdiden kan bağışçısı olacak herkesi tebrik ederiz" diye konuştu.

"1 can veren 3 hayat kurtarır"

Kan bağışında bulunan taksi sürücüsü Erol Erdoğan, "Biz de bugün kan bağışında bulunmak üzere buraya geldik. Kan bağışına bütün şoför arkadaşlarımız ve vatandaşların da destek vermesini bekliyoruz. '1 can veren 3 hayat kurtarır' diyerek herkesi buraya bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den
Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den

YORUMLAR
500
Türk Kızılay kan bağışında pandemi öncesi oranları yakaladı Türk Kızılay kan bağışında pandemi öncesi oranları yakaladı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:31 800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:24:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement