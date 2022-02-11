Kanlı Noel'de üç kuzeni EOKA tarafından şehit edilen Necip İlhan'dan TMT hakkındaki sözlere tepki - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üç amca çocuğu 'Kanlı Noel' olayları olarak bilinen 1963 yılında EOKA terör örgütü tarafından şehit edilen FÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Necip İlhan, Ayşenur İlhan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs'ta görev yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu "Kanlı Noel" olarak bilinen olaylarda Rum çetesi EOKA tarafından şehit edildi. Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis ülküsünü gerçekleştirmek için düzenlenen kanlı saldırılarda o dönemde Kıbrıs'ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan ve o zaman binbaşı rütbesinde olan emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşiyle birlikte yüzlerce masum sivil de katledildi. Bu olay tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçti.

Amcası Nihat İlhan ve şehit edilen yengesi ile üç çocuklarının kabrini ziyaret eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip İlhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki sözlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Ayşenur Arslan'ı ve program sunduğu kanalı esefle kınadıklarını söyledi.

"TMT, Kıbrıs halkının canını, malını korumak için kurulmuş olan bir teşkilattır"

Prof. Dr. İlhan, "Halk TV'de yayınlanan bir programda sunucu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında söyledikleri çok üzücü. TMT, Kıbrıs halkının canını, malını korumak için kurulmuş olan bir teşkilattır. Türk Mukavemet Teşkilatı, Enosis planı çerçevesinde EOKA'nın Kıbrıs'ı ele geçirerek Yunanistan'a bağlama çabalarına karşılık bugünkü Türkiye'mizdeki Kuvayı Milliye'nin Kıbrıs'taki yansımasıdır. 24 Aralık 1963 yılında tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Lefkoşa'daki evlerinin basılması ile çocuklarının şehit edilmesi olayı karşısında TMT ciddi bir direnç göstermiş ve özellikle Lefkoşa'da Kumsal'da Kıbrıs Türk halkının milli ve manevi mücadelesini yürütmüş bir teşkilattır" dedi.

"Ayşenur Arslan'ın yaptığı tamamen milletimize hakarettir, bunu asla kabul etmiyoruz"

TMT hakkındaki mesnetsiz söylemlerin Türk milletine yapılan bir hakaret olduğunu dile getiren İlhan, "1958 yılında kurulan ve kurucuları arasında Kıbrıs'ın merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da aralarında bulunduğu TMT, Kıbrıs'ı Yunanlıların bir adası yapmamak için direnmiş ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar da bu görevini sürdürmüştür. Ayşenur Arslan'ın sözlerini esefle kınıyorum. Ayşenur Arslan, TMT'yi bir adi suç örgütü veya şaibeli işler yapan bir örgüt olarak tanıtması bildiğin Türk milletinin kendini inkar etmesi demektir. Ayşenur Arslan, kendisinin ailesinin MİT mensubu olduğunu söylemekte ve bu çamuru atmaktadır. Halk TV'yi de böyle bir yayının yapılmasına müsaade ettiği için ayrıca kınıyorum. TMT, bugünkü adıyla Türk Güvenlik Teşkilatı Kıbrıs'taki komutanlığımıza bağlı bir teşkilattır. Bugün Türk Güvenlik Teşkilatı olarak bilinmektedir. TMT'nin kurulmasında emeği geçen, bu uğurda mücadele eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Ayşenur Arslan'ın yaptığı tamamen milletimize hakarettir, bunu asla kabul etmiyoruz. Kıbrıs Türk halkının yanında sonuna kadar yer alacağımızı bildirmek istiyorum" diye konuştu.

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs'ta Rum halkının çoğunluğundan destek alan EOKA terör örgütüne karşı Türklerin kendilerini ve Kıbrıs üzerindeki topraklarını savunmak için düşünce olarak 23 Kasım 1957, fiili olarak ise 31 Temmuz 1 Ağustos 1958 yılında faaliyete geçti. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı. - ELAZIĞ