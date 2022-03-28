Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler

28.03.2022 16:28
Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kanser haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kanser haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, gençlere yönelik yapılan sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Akademi Üniversite Birimi, Kocaeli Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Bisiklet Kulüpleri ve Dernekleri iş birliğinde 1-7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası sebebiyle farkındalık etkinliği düzenledi. Doğa sporları ve bisiklet sporu gönüllüleri, Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle birlikte Kocaeli Kent Meydanı'ndan başlayarak şehrin belirli güzergahlarında 7 kilometre uzunluğu bulunan parkurda farkındalık amacıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

Yenileri de eklenecek

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Kocaeli Kent Meydanı'nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, gençlere yönelik farkındalık için önem taşıyan sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve yenilerini ekleyeceklerini belirtti.

"Hayaller daha güzel oluyor"

Kocaeli'de yaşayan bireylere farkındalık kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Yıldırım, "Akademi Üniversite Birimimizle birlikte üniversite öğrenci kulüplerimizle bu alandayız. Gençlerin olduğu yerde şehrimiz hem dirençli hem de daha neşeli oluyor. Bununla beraber geleceğe yönelik hayaller daha güzel oluyor. Gençlerle birlikte hep beraber bisikletlerimizi sürüp farkındalık oluşturacağız." ifadelerini kullandı. Hareketli yaşamı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla Kent Meydanı'nda buluştuklarını belirten Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri üyeleri kanserde erken tanının hayat kurtardığını ve bu farkındalığı yaymaya hep beraber devam edeceklerini söyledi. Ayrıca kulüp üyeleri, farkındalık için önem taşıyan bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde bir arada olmaya devam edeceklerini belirtti. - KOCAELİ

Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler
Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler
Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler

YORUMLAR
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Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi BAŞKAN BÜYÜKAKIN ENGELLİLER ACINACAK DURUMDA İNSANLAR DEĞİLLER -- BAŞKAN BÜYÜKAKIN ENGELLİLER ACINACAK DURUMDA İNSANLAR DEĞİLLER --

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Kocaeli, Kanser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler - Son Dakika


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