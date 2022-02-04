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Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor - Son Dakika

Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor

04.02.2022 14:46
Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde Balon, ATV ve yürüyüş turlarının yanı sıra at safari turlarına da ilgi her geçen gün artıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde Balon, ATV ve yürüyüş turlarının yanı sıra at safari turlarına da ilgi her geçen gün artıyor.

Adı eski çağlarda 'güzel atlar ülkesi' anlamına gelen Kapadokya bölgesinde düzenlenen at safari turları yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Günlük bakımları yapılan atlar, ziyaretçilerini gezdirmek için özenle hazırlanıyor. Kapadokya bölgesini at üstünde gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler at çiftliklerine akın ediyor. Kapadokya bölgesinin eşsiz manzaraları arasında atla dolaşmanın keyfini yaşamak isteyen misafirlere önce at binme hakkında bilgi veriliyor.

Ailesi ile birlikte ata binen yabancı uyruklu 5 yaşındaki Aisyah Mohd Syahril, "Kapadokya çok güzel" dedi. At üstünde Kapadokya turu yapan Ayaz Karaarslan ise; "Buranın adı üstünde, güzel atlar diyarı. Atlarla gezmek bani çok güzel hissettirdi. Atımı da çok sevdim. Burası çok güzel bir yer" dedi. Kapadokya'yı atlarla gezmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Efe Gür yaptığı açıklamada; "Türkiye'mizin doğal güzelliklerini bu hayvanlarla gezmek çok güzel bir duyguydu. Hayvanlarla gezmek beni çok mutlu etti. Hayvanları da çok severim" şekline konuştu.

At turuna katılan Huriye Daşkaya da, "Kapadokya'da daha önce de at safari yapmıştım. Bu güzel atlar diyarını karlar altında gezmek muhteşem bir şey herkese tavsiye ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor
Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor
Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor
Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor
Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor
Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor

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Kapadokya, Türkiye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapadokya'da at turlarına ilgi artıyor - Son Dakika


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