Kapadokya Üniversitesi'nde "Kadın ve Yaşam El Ele" söyleşisi yapıldı - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi'nde "Kadın ve Yaşam El Ele" söyleşisi yapıldı

09.03.2022 14:07
Kapadokya Üniversitesi'nde "Kadın ve Yaşam El Ele" söyleşisi yapıldı

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Kadın ve Yaşam El Ele" söyleşisi düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Kadın ve Yaşam El Ele" söyleşisi düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte, yerli ve göçmen kadınlar bir araya geldi. Etkinlikte, Kapadokya Üniversitesinden Psikolog Esin Engin, günün anlam ve önemini vurgulayarak, kadınların kendi haklarının farkında olmalarının dayanışma ruhunu güçlendireceğini ve ayrımcılığı engelleyeceğini belirtti. Sosyal dışlanma süreçlerinde kadınların ve çocukların daha fazla etkilendiklerini söyleyen Engin, bu konulardaki toplumsal farkındalığı arttırıcı çalışmaların önemini işaret etti.

Sorun, istek ve temennilerin karşılıklı paylaşıldığı etkinlik sonrasında katılımcılar, rehber eşliğinde Mustafapaşa köyü gezisi yaptılar. Mustafapaşa, geçtiğimiz Aralık ayında Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" ilan edilmişti. - NEVŞEHİR

Kapadokya Üniversitesi'nde Kadın ve Yaşam El Ele söyleşisi yapıldı
Kapadokya Üniversitesi'nde Kadın ve Yaşam El Ele söyleşisi yapıldı

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Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa, Kapadokya, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapadokya Üniversitesi'nde 'Kadın ve Yaşam El Ele' söyleşisi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya Üniversitesi'nde "Kadın ve Yaşam El Ele" söyleşisi yapıldı - Son Dakika
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