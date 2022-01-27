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Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika

Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı

27.01.2022 09:16
Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı

Kangal'da kar ve tipinin yolları kapatması sonucu ayağı yerinden çıkan hastaya 2 gün sonra ulaşıldı.

Kangal'da kar ve tipinin yolları kapatması sonucu ayağı yerinden çıkan hastaya 2 gün sonra ulaşıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Aktepe köyünde yaşayan bir vatandaşın ayağı iki yerinden çıktı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Harekete geçen sağlık ekipleri kar ve tipinin yolu kapatması sonucu hastaya ulaşamadı. İlçe Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yer yer tipiden göz gözü görmezken bazı noktalarda kar kalınlığının iş makinelerinin boyuna ulaşması dikkat çekti. Zorlu geçen 2 günün ardından hastaya ulaşılarak gerekli tedaviler yapıldı. - SİVAS

Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı
Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı
Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı
Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı

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112 Acil Çağrı, Kangal, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı - Son Dakika
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