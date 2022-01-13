Üye Girişi
Kar yağışı altında ekmek mücadelesi - Son Dakika

Kar yağışı altında ekmek mücadelesi

13.01.2022 15:26
Kar yağışı altında ekmek mücadelesi

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan Mehmet Nasip Yıldız adlı vatandaş, yoğun kar yağışı altında balık satarak ekmek parası kazanıyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan Mehmet Nasip Yıldız adlı vatandaş, yoğun kar yağışı altında balık satarak ekmek parası kazanıyor.

Gevaş ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Mehmet Nasip Yıldız, 5 yıldır balık satarak ailesini geçindiriyor. Yıllardır farklı işler yaparak evine ekmek götürdüğünü, ancak 5 yıldır balık satarak para kazandığını dile getiren Yıldız, "Güzel günlerde Van Gölü'ne açılan teknecilerden balık alıp çarşı merkezinde satıyorum. Günde bazen 50, bazen de 100 kiloya kadar satış yaptığımız oluyor. Balığın kilosunu 10 ile 15 TL arası satıyoruz. Zor bir iş ama başka iş olmadığı için mecburuz. Ekmek parası kazanma derdimiz olduğu için kar yağmur demeden satışa devam ediyoruz. Böyle yağışlı günlerde insanlar evlerinde ya da sıcak bir ortamda otururken ben ve benim gibi ekmeğini taştan çıkaran insanlar iş yapmaya devam etmek zorundalar. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir kar yağışı var ve ben elimde olan balıkları satıp para kazanmak zorundayım. Bir başka durum ise satamadığımız balıklar bir kaç gün içinde bayatlayacak. Vatandaş taze alsın. Önemli olan zor olsa bile helal yoldan rızkımı kazanıp evime ve aileme ekmek götürmektir" dedi. - VAN

YORUMLAR
500

Ekmek, Gevaş, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışı altında ekmek mücadelesi - Son Dakika


Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak         
15:26
İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu         
15:23
DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum         
14:46
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 5 litresi 320 TL'ye kadar çıkan 17 teneke zeytinyağını çaldılar         
13:18
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06

Son Dakika Haberleri
15:26 Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak
14:47 Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi
14:47 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi
14:46 DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum
14:45 NATO "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" demişti! Rusya, Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı
14:43 Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti
14:10 İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a göndermiş: Bir teşekkür bile etmedin!
14:09 Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak
13:47 "Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 15:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı altında ekmek mücadelesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement