Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi

19.03.2022 20:26
Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gün içerisinde zaman zaman etkili olmuştu. Akşam saatlerinde de tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere ve vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. E-5 karayolunda görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sürücüler yavaş bir şekilde ilerledi. Yağış nedeniyle karayolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. Kar yağışının yoğunlaştığı anlarda sürücülerin sinyallerini açarak ilerledikleri görüldü. - İSTANBUL

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

Meteoroloji, İstanbul, E 5, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş yavaş ilerledi - Son Dakika
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