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Kara kışta kuşlara "ilân-ı yem" - Son Dakika

Kara kışta kuşlara "ilân-ı yem"

27.01.2022 13:20
Kara kışta kuşlara "ilân-ı yem"

İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilan tahtalarına yemlikler astı.

İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilan tahtalarına yemlikler astı.

İnegöl Belediyesi kış mevsiminin ağır şartlarında soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan oluşturulan beslenme noktalarına mama bırakılırken, bir yandan da yabani hayvanlar için dağlık bölgelere yiyecek bırakılıyor. Bütün bunların yanında kuşlar için de örnek bir proje hayata geçirildi.

İnegöl Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan bazı ilan tahtalarına kuş yemliği asmaya başladı. Karda yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için buralara yemler asılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün yemleri tazeliyor. İlan tahtaları kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için umut oldu. - BURSA

Kara kışta kuşlara ilân-ı yem
Kara kışta kuşlara ilân-ı yem
Kara kışta kuşlara ilân-ı yem

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İnegöl Belediyesi, Sokak Hayvanları, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kara kışta kuşlara 'ilân-ı yem' - Son Dakika


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