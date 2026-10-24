Karabük Safranbolu'da demirci dükkanı 22'den 5'e düşerken Ümral çifti çırak bulamıyor - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da demirci dükkanı 22'den 5'e düşerken Ümral çifti çırak bulamıyor

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Karabük Safranbolu\'da demirci dükkanı 22\'den 5\'e düşerken Ümral çifti çırak bulamıyor
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Karabük Safranbolu\'da demirci dükkanı 22\'den 5\'e düşerken Ümral çifti çırak bulamıyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi Demirciler Arastası'nda demirci dükkanı sayısı 22'den 5'e düştü. 50 yıldır demircilik yapan Mustafa Ümral, 15 yıldır eşi Makbule Ümral ile mesleği yaşatıyor ancak çırak bulamıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Demirciler Arastası'nda 50 yıldır demircilik yapan 66 yaşındaki Mustafa Ümral, 4 kuşaktır sürdürülen mesleğini eşi Makbule Ümral (66) ile birlikte yaşatmaya çalışıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi Demirciler Arastası'nda geçmişte 22 olan demirci dükkanı sayısı 5'e kadar düştü. Arastada 50 yıldır demir döven Mustafa Ümral, ilkokuldan ayrıldıktan sonra babasının yanında çırak olarak mesleğe başladı. Dedesi ve dedesinin babasının da demircilik yaptığını belirten Ümral, yaklaşık yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. Eşi Makbule Ümral da 15 yıldır atölyede kendisine eşlik ediyor. Çift, demir işlerini birlikte yaparak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

"Benim çırağım hanımım ve makinem"

İHA muhabirine mesleğe küçük yaşlarda başladığını anlatan Mustafa Ümral, "İlkokuldan çıktım, babamın yanında çıraklığa başladım. Dedem, dedemin babası, ben de dördüncü nesil olarak 50 senedir bu işi yapıyorum. Sonra hanım geldi, 15 senedir hanımla çalışıyoruz. İki oğlum da demir işiyle uğraşıyor ama burada değil. Onlar da benim yanımda öğrendi. Çok sayıda çırak yetiştirdim, büyük fabrikalarda usta oldum" dedi.

Şu anda çırak bulamadıklarını ifade eden Ümral, mesleğe ilginin giderek azaldığını belirterek, "Şu an çırak yok. Çırak kapıdan geçerken 'Ne kadar para vereceksin?' diye soruyor. Benim çırağım hanımım ve makinem. Bizim işe yanaşan yok. Oysa çok güzel iş var, biz mal yetiştiremiyoruz" diye konuştu.

Esnaflıkta dürüstlüğün önemine de değinen Ümral, şunları kaydetti:

"Her işte dürüst olacaksın. Milleti kandırırsan bu iş yürümez. Demiri çelik diye satarsan olmaz. Biz doğruluktan bulduk. 50 senedir esnafla kavgam yoktur, kimseyle alıp veremediğimiz yoktur. Hanımla tartışırız ama iki dakika sonra barışırız."

"Senin yaptığını ben yapamaz mıyım?" diyerek başladı

Eşinin mesleğe başlamasının çırak bulamamaları nedeniyle olduğunu anlatan Makbule Ümral ise 15 yıldır eşinin yanında demircilik yaptığını söyledi.

Makbule Ümral, "Çırak yüzünden başladım. Çırak bizim mahalledendi. Bir sabah dört kez kapısına gittim, işe girmiş ama bize söylememiş. 'Senin yaptığını ben yapamaz mıyım?' dedim ve o gün başladım. İşaretlerim, keserim, baltanın ve kazmanın yuvarlak yerlerini de yapıyorum. Beş yıl eşimin karşısında çekiç salladım. Makineyi alınca biraz ferahladım" ifadelerine yer verdi.

Çırak bulmakta zorlandıklarını belirten Makbule Ümral, ailelere de çağrıda bulunarak, "Anne babalar çocuklarını mesleğe alıştırmak için biraz yardımcı olsun. Meslek demek para demek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSafranboluDemirciKarabükYaşamYerelSon Dakika

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