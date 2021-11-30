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Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı - Son Dakika

Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı

30.11.2021 15:22
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı

Karabük'te etkili olan şiddetli fırtına birçok bölgede çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı.

Karabük'te etkili olan şiddetli fırtına birçok bölgede çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı.

Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği illerden biri olan Karabük'te şiddetli rüzgar, kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Kartaltepe Mahallesinde fırtına ile birlikte uçan çatılar, park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Namık Kemal Mahallesinde ise garaj çatısı uçarak yandaki başka bir eve çarptı. Yenimahalle'de ise bir evin çatısından kopan duvar ve tuğlalar park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Hurdaya dönen aracın sahibi Vedat Kırış, evinde oturduğu sırada kütleme duyduğunu, aşağıya indiğinde ise aracını bu halde bulduğunu söyledi.

Cevizkent Mahallesinde ise fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki araca zarar verirken, Hürriyet Mahallesinde ise bir apartmandan kopan duvarlar ise yola düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı fırtınada bazı bölgelerde ise elektrik ve telefon direkleri devrildi. - KARABÜK

Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı
Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı

Fırtına, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve duvarları yıktı - Son Dakika
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