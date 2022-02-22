Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

22.02.2022 15:07
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden annesi Nadire Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden annesi Nadire Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Prof. Dr. Polat'ın annesi Nadire Polat için bugün Selçuklu Yazır Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Rektör Prof. Dr. Refik Polat, yakınları, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, üniversite mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Nadire Polat'ın cenazesi omuzlarda taşınarak Yazır Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. - KONYA

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

YORUMLAR
500
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu Konya'da kaçak sigara operasyonu Konya'da kaçak sigara operasyonu

Refik Polat, Karabük, Rektör, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement