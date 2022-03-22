Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

22.03.2022 18:05
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden babası Safa Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın vefat eden babası Safa Polat, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Polat'ın babası Safa Polat için bugün Selçuklu Yazır Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Polat, yakınları, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, üniversite mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Safa Polat'ın cenazesi omuzlarda taşınarak Yazır Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. - KONYA

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü

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Refik Polat, Safa Polat, Karabük, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü Polat'ın acı günü - Son Dakika


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