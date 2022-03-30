Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında

30.03.2022 09:56
Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında

Karacabey Belediyesi ve belediye şirketi BELKAR A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden ek protokol görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı ve imzalar atıldı.

Karacabey Belediyesi ve belediye şirketi BELKAR A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden ek protokol görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı ve imzalar atıldı. Sendikanın Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz'un da katıldığı imza töreni sonrası Belediye Başkanı Ali Özkan,"Emekçinin, çalışanımızın her zaman yanındayız" dedi.

Ek protokol, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalandı. İmza töreninde; Yazı İşleri Müdürü Nurullah İlhan ve İnsan Kaynakları Müdürü Vildan Yamanda yer aldı. Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada,"Karacabey halkına bizler,tüm çalışanlarımız ile birlikte hizmet ediyoruz. Çalışanlarımızın sıkıntılarına duyarsız kalmamız elbette söz konusu değildir. Emekçinin, çalışanımızın her zaman yanındayız. İmzalanan bu ek protokoller tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Törende konuşan Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek,"Bizlere bu sevinci yaşatan Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında

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Karacabey Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Karacabey, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi emekçinin her zaman yanında - Son Dakika


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