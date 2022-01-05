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Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor

05.01.2022 11:35
Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor

Karacabey Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine destekleri sürüyor.

Karacabey Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine destekleri sürüyor.

Karacabey genelinde geçtiğimiz hafta 28 bin kilo soğan dağıtıldığını belirten Başkan Özkan, bu hafta da 2 bin torba unun ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek dağıtılacağını duyurdu. Özkan, Sosyal İşler Müdürlüğünün yakacak, gıda ve erzak yardımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, aşevinin ise günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımını özenle gerçekleştirdiğini söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak unlarla ilgili açıklamada bulundu. Karacabey genelinde geçtiğimiz hafta 28 bin kilo soğan dağıtıldığını belirten Başkan Özkan, bu hafta da 2 bin torba unun ihtiyaç sahiplerinin evlerine tek tek dağıtılacağını duyurdu.

Özkan yaptığı açıklamada, Sosyal İşler Müdürlüğünün yakacak, gıda ve erzak yardımlarının aralıksız sürdüğünü ifade ederek, aşevinin ise günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımını özenle gerçekleştirdiğini söyledi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ay 1 tır, yaklaşık 28 bin kg soğanı vatandaşlarımıza dağıttıktan sonra, şimdi de yaklaşık 2 bin torba kaliteli unu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sistemimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kayıtlı. Herhangi bir kargaşaya sebep vermeden, onları incitmeden, karışıklık olmadan, gıda malzemelerini onların evlerine tek tek dağıtıyoruz. Bunun dışında, bizim bilemediğimiz ihtiyaç sahibi veya yardıma muhtaç vatandaşımız varsa, onları da her geçen gün sisteme kaydediyoruz" dedi.

Başkan Özkan konuşmasında mahalle muhtarlarına da çağrıda bulunarak, "Muhtarlarımızdan bilgi noktasında destek istiyoruz, destek bekliyoruz. Muhtarlarımıza diyoruz ki mahallenizde yaşayan ihtiyaç sahibi olan, aç uyuyan, yakacaksız ve soğukta hayatını idame ettiren vatandaşımız varsa ve bize haber vermiyorsanız bunun sorumlusu sizlersiniz. Ama sizler bize, Karacabey Belediyesi'ne bildirdiğiniz halde biz gereğin yapmıyorsak, bunun veballi bizlerdedir diyoruz. Bir taraftan bin kişilik sıcak yemek, diğer taraftan yakacak, gıda ve erzak yardımlarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Peygamber efendimiz (SAV) buyuruyor ki; 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu vebali tüm Karacabeyli vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin üzerinden almak istiyoruz. Gerçekten yardım yapmak isteyen ama kime yapmak istediğini bilemeyen vatandaşlarımızla, hayırseverlerin yardımına muhtaç olan dar gelirli vatandaşlarımızın arasına köprü olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de ilçemizde toplumsal huzuru, barışı sağlamak niyetindeyiz" dedi. - BURSA

Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor

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Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika


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