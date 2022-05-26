Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not - Son Dakika
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Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not

26.05.2022 13:06

Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yerli ve milli imkanlarla üretilen Salvo Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın test atışları ve atış törenine katıldı.

Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not

BURSA - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yerli ve milli imkanlarla üretilen Salvo Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın test atışları ve atış törenine katıldı. Karacabey'e bağlı Kurşunlu Mahallesinde gerçekleşen törende birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ateşeleri, yerli ve yabancı diplomatları yer alırken, test atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen Salvo Silahlı İnsansız Deniz Aracının test atışları, Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesinde yapıldı. Türkiye'nin gurur kaynaklarından olan SİDA'nın test atışları ve atış töreninde; birçok ülkenin büyükelçisi, askeri ateşeleri, yerli ve yabancı diplomatları ile birlikte, protokol üyeleri yer aldı. Dearsan Tersanesi'nin kendi öz kaynaklarıyla; ASELSAN, ROKETSAN ve YALTES iş birliğinde farklı görevlere uygun üretilen, dünyadaki benzerleriyle yarışabilecek kabiliyete sahip, sınıfının en hızlı ve hareketli su üstü hedefine karşı güdümlü mermi ve makineli tüfekle atış yapabilen Dearsan SALVO adı verilen silahlı insansız deniz aracının atış testleri, katılımcılardan da tam not aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ülke envanterine ve savunma sanayisine bu önemli katkısından dolayı Dearsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gordi'ye, işlemeli kılıç hediye etti. Başkan Ali Özkan atış töreni sonrası yaptığı açıklamada ise "Güzellikler şehrimizin, böyle önemli bir milli savunma envanterine girecek araçların test törenine ev sahipliği yapması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Önemli misafirlerimizle birlikte, etkinliği heyecanla ve gururla izledik. Yerli imkanlarla üretilen araçların manevra kabiliyetleri, hızları ve hedeflere olan hassasiyeti, karadan çıplak gözle dahi seyredilebildi. Testleri başarıyla geçen bu araçların, çeşitli deniz savunma sanayi araçlarımıza entegre edileceğini ve kısa sürede milli envanterimize gireceğini öğrendik. Karacabey de bu anlamda bir kez daha teknolojik bir yatırıma ev sahipliği yaptı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not
Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not
Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not
Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacabey'de test atışları yapılan milli gurur SİDA'ya tam not - Son Dakika
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