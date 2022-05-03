Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti - Son Dakika

Karagöz sanatçısı Metin Özlen, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

82 yaşında hayatını kaybeden Özlen'in vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL