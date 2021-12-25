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Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu - Son Dakika

Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu

25.12.2021 14:03
Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu

Karaman'ın Başyayla ilçesinde yaşayan Saadet Dağdelen (40), sekiz çocuğu ile lavanta yetiştiriciliği yaparak ilçenin gururu oldu.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde yaşayan Saadet Dağdelen (40), sekiz çocuğu ile lavanta yetiştiriciliği yaparak ilçenin gururu oldu. İlçeye bağlı Kışla köyünde anne ve babasından kalan bahçelerde lavanta yetiştirerek kendisinin ve çocuklarının geçimini sağlıyor.

2017 yılında eşini kaybeden Dağdelen, çocukları ile zor zamanlar geçirdiğini ve büyük gayret gösterdiğini ifade etti. İlçe halkını lavanta yetiştiriciliğine teşvik eden Dağdelen, "Kışla köyünden çıktığımda 15 yaşındaydım. İki evlilik yaptım, sekiz çocuk annesiyim çok şükür. İnanın çok zorluklarla, hani çöplüklerden bez bularak, takım bularak doğuma gittim. Hurdaların içinde çocuk büyüterek meydana geldik ama devletimiz yanımızda, milletimiz yanımızda. İnsanın hedefi düzgün olduktan sonra her şeyi başarır, herkes yanında olur. Eşimle mutlu olamadım nasip değilmiş, son eşim vefat etti ama ben hayata o öldüğü gün başladım. Artık bütün yük omuzlarıma binmişti ve anne olarak çocuklarımı dağıtmak değil toplamam gerekiyordu. Evlatlık isteyen de oldu, para teklif eden de oldu. En sonuncu 2 günlüktü baba öldüğünde, kimliği bile yoktu. Bir insanın yaşayacağı en son şeyi yaşadım, mezardaki cesedi bile gördüm bir buçuk yıl sonra, çocuğumun kimliğini almak için. İnsan isteyince her şeyi yapabilir. İş bulamadığım, bunalıma girdiğim bir günde Allah'ım ben ne yapabilirim, nereden başlayabilirim, sıfırdan bir hayata başlamam lazım, çocuklarıma gelecek sunmam lazım. İnternetten araştırırken lavantayı buldum. Ne yapabilirim ama elimde tek fide alacak gücüm yok. Dedim ben Başyaylalıyım belediyemiz var, başkanımız var, giderim ona halimi anlatırım. Sağ olsunlar hepsinden Allah razı olsun. Fide paramıza destek çıktılar, her yolda destek çıktılar. Bin fide ile başladık, bu anaç fideliğimizi kurduk, şimdi çoğaltıyoruz artık. Şu anda 7-8 bin arası fidem var dikilmiş halde. Bahçeler kendime ait, annemden, dedemden sağ olsunlar. Ailem baktılar artık pes etmeyeceğiz lavantada yanındayız dediler. Her bir lavantam da benim çocuğum oldu artık. Biz öyleyiz çocuklarımla yaptık, son dikimlerimizi çocuklarımla yaptık. Bir tane işçi bulmayalım anne biz yaparız dediler. Çocuklarımla gerçekten her gün gerekirse bahçeye gittik, her gün emek çektik, anneciğim yevmiyeci bulmayalım biz yaparız ve yaptık, başardık, daha iyisini yapacağız. Bu bir ilk oldu, inşallah Başyayla halkı lavantaya uyanacak. Biz Türk kadınıyız, çocuğumuza da bakarız, lavantayı da yaparız, her şeyi yaparız. Burası Türkiye her şey yetişir" dedi.

"Saadet hanımın yaptığı kadınlarımıza örnek olur"

Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek ise "Saadet hanımı tebrik ediyorum. Gerçekten ilçemizde özellikle müteşebbis bir bayan olarak ön plana çıkıyor. Lavanta ilçemizde çok yaygın olmamakla birlikte, geleceği parlak, geleceği olan bir sektör. Özellikle Saadet hanım bu konuda inşallah yaptıklarıyla ilçemiz ve köylerimiz kadınlarına örnek olur. 6, 7 çocuğa bakıyor gerçekten kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Kendi gayretleriyle, emekleriyle çalışan bir kardeşimiz. Bizler her ne kadar çok istediğimiz ölçüde destek olamasak da elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu
Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu
Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu
Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu

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Hisarcık, Lavanta, Karaman, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karaman'da 8 çocuk annesi azmiyle ilçenin gururu oldu - Son Dakika


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