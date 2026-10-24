Karaman'da öğrencilerin panayırının geliri Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gidecek - Son Dakika
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Karaman'da öğrencilerin panayırının geliri Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gidecek

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Karaman\'da öğrencilerin panayırının geliri Filistin\'deki ihtiyaç sahiplerine gidecek
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Karaman'da ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek için Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde resim sergisi ve hayır panayırı düzenledi. Öğrenci ve velilerin katkısıyla kurulan stantlardan elde edilecek gelirin tamamının Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği belirtildi.

Karaman'da ortaokul öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla hayır panayırı ve resim sergisi düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Filistin temalı resim sergisi açılırken yiyecek stantları da kuruldu. Öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan hayır panayırına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, stantları gezerek etkinliğe destek verdi.

Hayır panayırından elde edilecek gelirin tamamının Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
FilistinKaramanEğitimGüncelYerelSon Dakika

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