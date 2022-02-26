Karantinada kaldığı dönemde klasik otomobil sevdasına tutuldu - Son Dakika
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Karantinada kaldığı dönemde klasik otomobil sevdasına tutuldu

26.02.2022 12:08
Karantinada kaldığı dönemde klasik otomobil sevdasına tutuldu

Afyonkarahisar'da korona virüs karantinasından dolayı evde kalan 41 yaşındaki traktör tamircisi klasik otomobil sevdasına tutuldu.

Afyonkarahisar'da korona virüs karantinasından dolayı evde kalan 41 yaşındaki traktör tamircisi klasik otomobil sevdasına tutuldu. Suat Okşar karantinadan çıktıktan sonra ilk iş olarak ise 1964 model Cevrolet İmpala aldı.

Kentte yaşayan ve uzun yıllardır traktör tamirciliği yapan Suat Okşar, karantinada döneminde başladığı klasik araba tutkusunu karantina biter bitmez hayata geçirdi. Antalya'dan aldığı Cevrolet İmpala'yı restore den Okşar ardından araçla yollara düştü. 3800 motor ve 6 silindir sahip orijinal motoru ile herkesin dikkatini çeken otomatik vites Cevrolet İmpala'yı görenler adeta hayran kalıyor.

Okşar, klasik araba tutkusunun başlamasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatarak, bu işin mutluluğunun çok farklı olduğunu ifade etti. Okşar, "Pandemide, karantinada kaldığımız dönemde benim küçük bir kardeşim sosyal medyada aracı gördü. Araç Antalya'da gördük ve oradan alıp geldik. Klasik sevdamızda bu sayede başladı. Sonra araca binmeye başlayınca çok sevdik. Bu şekilde araç sevdamız başladı ve devamda edecek" dedi.

"Bu aracı gören insanlar yüzünde bir gülümseme oluyor"

Aracın büyük ilgi gördüğünü dile getiren Okşar, otomobilde herhangi bir sıkıntı olduğunda da tamir noktasında kendilerinin müdahale ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sokağa çıktığımızda bu aracı gören insanlar yüzünde bir gülümseme oluyor ve insanlar sürekli fotoğraf ev video çektiriyorlar.

Araçta sıkıntı olduğu zaman kendimiz tamir sektöründe olduğumuz için müdahale ediyoruz ve yedek parça ihtiyaç olduğunda da İstanbul ve Adana'dan getirtiyoruz. Araç parçası bulmada da sıkıntı olmuyor."

Öte yandan, kent sokaklarında gezen otomobil özellikle motor sesi ile herkesin büyük ilgisini çekiyor. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Otomobil, Tragger, Traktör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karantinada kaldığı dönemde klasik otomobil sevdasına tutuldu - Son Dakika


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