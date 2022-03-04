Karatay'da "Öğrenci-Veli" buluşmaları sürüyor - Son Dakika
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Karatay'da "Öğrenci-Veli" buluşmaları sürüyor

04.03.2022 11:49
Karatay'da "Öğrenci-Veli" buluşmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Öğrenci-Veli Buluşmaları" kapsamında Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aileleri sabah namazında Karaaslan Kuba Camisi'nde bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Öğrenci-Veli Buluşmaları" kapsamında Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aileleri sabah namazında Karaaslan Kuba Camisi'nde bir araya geldi.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, ilçede yürüttüğü pek çok sosyal ve kültürel projelerle gençlerin geleceğine katkı sunuyor. Karatay Kent Konseyi, bu kapsamda büyük takdir toplayan "Öğrenci-Veli Buluşmaları"na devam ediyor. Karatay Kent Konseyi, "Öğrenci-Veli Buluşmaları" çerçevesinde bu hafta Sadreddin Konevi İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri ve ailelerini ağırladı. İlk önce Karaaslan Kuba Camisi'nde birlikte sabah namazı kılan öğrenci ve aileleri, ardından Karatay Kent Konseyi'nin çorba ikramında buluştu.

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürahim Arslan, "Öğrenci-Veli Buluşmaları"nın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek öğrenci ve ailelerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi, büyük ilgi gören bu projenin devam edeceğini ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, öğrencilere yönelik birçok program düzenleyen Karatay Kent Konseyi'ne teşekkür etti. "Öğrenci ve Veli Buluşmaları"nın çok güzel bir proje olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Özellikle gençlere yönelik böyle güzel programların yapılması büyük bir mutluluk vesilesi. Birlik ve beraberliğimize katkı olacağını bildiğimiz bu buluşmalarımız, Karatay Kent Konseyimizin öncülüğünde devam edecek. İlçemizde birlik ve beraberlik olduğu sürece gelişmek ve ilerlemek daima mümkün. Programı düzenleyen Karatay Kent Konseyimize ve ilgi gösteren öğrenci ile kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Karatay'da Öğrenci-Veli buluşmaları sürüyor

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Karatay Belediyesi'nden ilçedeki 9. sınıflara özel okuma etkinliği Karatay Belediyesi'nden ilçedeki 9. sınıflara özel okuma etkinliği

Sadreddin Konevi, Kent Konseyi, Hisarcık, Karatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karatay'da 'Öğrenci-Veli' buluşmaları sürüyor - Son Dakika


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