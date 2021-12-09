Üye Girişi
Karayolları Genel Müdüründen 'Kış lastiği' uyarısı - Son Dakika

Karayolları Genel Müdüründen 'Kış lastiği' uyarısı

09.12.2021 11:35
Karayolları Genel Müdüründen 'Kış lastiği' uyarısı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Yaklaşık 12 bin personel, 10 bin ekipmanla sahadayız, hazırız. Bu anlamda sürücülere şunu söylemek istiyorum; kış lastiklerini, bakın kar lastiklerini demiyorum kış lastiklerini takmalarını bütün sürücülerden rica ediyorum" dedi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Yaklaşık 12 bin personel, 10 bin ekipmanla sahadayız, hazırız. Bu anlamda sürücülere şunu söylemek istiyorum; kış lastiklerini, bakın kar lastiklerini demiyorum kış lastiklerini takmalarını bütün sürücülerden rica ediyorum" dedi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da özel bir otelde düzenlenen 8. Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışında İHA'ya konuştu. Yaklaşan kar yağışlarına karşı sürücülere önemli uyarılarda bulunan Uraloğlu, teknolojide yaşanan gelişmeleri yol çalışmalarına entegre etmek için 7/24 çalıştıklarını belirtti.

8. Asfalt Sempozyumu ve Sergisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Esasında biz yol yaparken ham araziye giriyoruz. Onun altında bir sürü toprak işi yapıyoruz. Sonra sanat yapıları dediğimiz menfezleri, köprüleri, varsa tünelleri yapıyoruz, üst yapıyı hazırlıyoruz. Onun altında temel var, alt temel var. Bunun gibi yaptığımız bir sürü iş var. Sürücünün gördüğü ise sadece asfalt var. Ama yola temas ettiği, yola tutunduğu asfalt esasında. Bu da en güvenli şekilde nasıl olur? En güvenli şekilde trafik güvenliğini sağlayarak nasıl seyir ettiririz? Bununla ilgili teknolojiler nelerdir? Yeni gelişmeleri nasıl sektörümüze mal edebiliriz? Türkiye'de ve dünyadaki bu otorite sahipleri, kamu kurumları, özel sektör, akademisyenler burada. Dolayısıyla bizim asfaltımız nasıl daha iyi, ekonomik, uzun süreli olur? Bunları konuşacağız iki gün boyunca. İki günlük toplantı değil aslında bu, aylar öncesinden süren bir çalışmanın emeğini burada görmüş olacağız. Vatandaşlar bu sempozyumla 'Bizim üzerinden gittiğimiz asfalt neymiş' sorar ve o anlamda bir farkındalık ortaya koyar ve güvenli seyahatlerini sağlarsak mutlu olmuş oluruz" diye konuştu.

"Sadece tekerlek dönsün mantığı vardı"

Türkiye'nin yollarının kalitesinin geçmişe oranla çok daha geliştiğini belirten Uraloğlu, "Sadece tekerlek dönsün mantığı vardı, stabilize, sathi kaplama yollar vardı. Kışın bu sathi dediğimiz yollar maalesef kar, buz mücadelesinde ciddi şekilde deforme oluyordu. Sonra asfaltlı yollar, bölünmüş yollar ve otoyollar hamlesi ile bugüne geldik. Şimdi bizim 68 bin 500 kilometre yolumuz var. Bunun yaklaşık 28 bin kilometresi Bitümlü Sıcak Karışım kaplama dediğimiz sıcak asfalt yollar. Biz burada güvenli nasıl gideriz onu temin etmeye çalışıyoruz. Yola temas eden aracımız ve onun lastiği var. Lastiğin mutlaka mevsime uygun şekilde kullanılmasını istiyoruz. Lastik kullanıldıktan sonra aracın yola tutunabileceği, rahatça manevra yapabileceği zemini elde etmeye çalışıyoruz. Sıcak asfaltla bunu temin ediyoruz. Bu sayede suyun yol gövdesinden hızlı bir şekilde direne olmasını sağlıyoruz. Araçların yola tutunabilmesi için yeterince sürtünme katsayısı olan asfaltlar yapmaya çalışıyoruz. Kış şartlarında buzlanmaya yönelik gerek tuz gerekse solüsyonlar kullanıyoruz. Bunların da çevreci olmasına ve yapılan pahalı asfalta zarar vermesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Gelişen teknolojileri de bu anlamda sektörümüze katacağız. Böylece insanlar sevdiklerine güvenli bir şekilde gidecekler" açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Uraloğlu'ndan 'Kış lastiği' uyarısı

Kışa hazır olduklarını belirterek sürücülere önemli uyarılarda bulunan Uraloğlu, "Yaklaşık 12 bin personel, 10 bin ekipmanla sahadayız, hazırız. Bu anlamda sürücülere şunu söylemek istiyorum; Kış lastiklerini, bakın kar lastiklerini demiyorum kış lastiklerini takmalarını bütün sürücülerden rica ediyorum. Bakanımız diyor ki 'Hayat ulaşınca başlar' biz de insanları sağlıklı, emniyetli, güvenli bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sürücülerin trafik kurallarına, arkadaşlarımızın ikazlarına uymalarını talep ediyorum" dedi. - ANKARA

Karayolları Genel Müdüründen 'Kış lastiği' uyarısı

Hamster Coin, Türkiye, Ankara, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karayolları Genel Müdüründen 'Kış lastiği' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi 11:44 Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı 11:34 Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak 10:53 Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi 10:13 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını tiye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
11:58 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur
11:54 Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor
11:43 Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi
11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
11:34 Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor         
12:03
Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı         
12:02
Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor         
11:55
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, bir tek Türk Bayrağı'na bir şey olmadı Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, bir tek Türk Bayrağı'na bir şey olmadı         
10:44
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu         
09:55
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karayolları Genel Müdüründen 'Kış lastiği' uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement