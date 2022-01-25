Kardan cemaat görenleri şaşırttı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

Adapazarı Kayrancık Mahallesi'nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu. Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı. - SAKARYA