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Kardan cemaat görenleri şaşırttı - Son Dakika

Kardan cemaat görenleri şaşırttı

25.01.2022 11:17
Kardan cemaat görenleri şaşırttı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

Adapazarı Kayrancık Mahallesi'nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu. Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı. - SAKARYA

Kardan cemaat görenleri şaşırttı
Kardan cemaat görenleri şaşırttı
Kardan cemaat görenleri şaşırttı

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Sakarya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardan cemaat görenleri şaşırttı - Son Dakika


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