Kardeşim üşümesin Gemlik'te - Son Dakika

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun gülümsemesini sağlayan Kardeşim Üşümesin Projesi, minik öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hizmet bölgesindeki Güney Marmara'nın yanı sıra ihtiyaç duyulan her yere yardım elini uzatan UEDAŞ'ın bu seferki durağı Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurtul köyü oldu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Şehit Cem Üner Ortaokulundaki 104 çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacı karşılandı. Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mert Dimili, "İlçemizdeki okulların ihtiyaçlarının karşılanması için hem bölgede hizmet verip hem de güçlü sosyal yardımların yapılması oldukça memnuniyet verici. Bu hizmetlerin daha da artmasını diliyoruz" diye konuştu.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise yaptığı açıklamada, "9. yılımızda Kardeşim Üşümesin projesiyle miniklerimizi giydirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de ihtiyaç sahibi okullarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Projemizi hayata geçirirken lise öğrencilerimizle ortak ilerliyor, bu iyilik hareketine onları da dahil ediyoruz" dedi. - BURSA