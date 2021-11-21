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Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor - Son Dakika

Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor

21.11.2021 09:43
Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor

Bursa'da görsel sanatlar öğretmeni, çizdiği karikatürlerle kanser hastalarına moral oluyor.

Bursa'da görsel sanatlar öğretmeni, çizdiği karikatürlerle kanser hastalarına moral oluyor.

Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Akif Seven, kanser hastalarına moral verecek karikatürler çizerek bunları kanser hastalarının görüp moral bulmasını sağlıyor. Bir arkadaşının "Kanser derneğine yardımcı olabilir misin?" teklifi üzerine, kanserlilere moral vermek için karikatürler çizmeye başladı. Çizdiği karikatürler o kadar beğenildi ki, yurt dışındaki dergilerde de yayımlandı. Gelen istek üzerine yardımsever öğretmen, kanser hastalarına moral verecek karikatürler çizmeye devam edecek. Öğretmenin bir sonraki hedefi, karikatürlerinin satılıp, elde edilecek gelirle tedavi masraflarını ödemekte zorluk çeken kanser hastalarına destek olmak.

Karikatür geçmişinin üniversite yıllarına dayandığını ifade eden Akif Seven, "Yüksek lisansı da karikatür üzerine yaptım. Bir arkadaşım kanser derneğine destek verip veremeyeceğime sormuştu. Ben de sizler için karikatür çizebilirim dedim. Kanser hastalarına destek için 45 tane karikatür çizdim. Karikatürün keskin ve eleştirisel bir dili var. Biz bu projede o dili çok fazla kullanamadık. Çünkü kanser hassas bir hastalık. Keskin bir dil kullanmayı doğru bulmadık. Ben bu karikatürleri kanser hastalarına moral vermek için çizdim. Bu karikatürlerde, siz güçlüsünüz ve bu hastalığı aşabilirsiniz mesajı verdim. Bu mesajları içeren karikatürler çizdim. Çizimlerim sosyal medya üzerinden çok fazla insana ulaştı. Birçok insan bu çizimleri gördü, çok mutlu oldu. Benim en sevindiğim noktalardan birisi de, Türkiye'nin farklı noktasındaki insanlara bu karikatürlerin ulaşması çok önemli ve değerliydi. Umarım çok daha fazla insana ulaşır. Benim hedefim, bu karikatürlerin satılıp tedavi masraflarını ödemekte zorlanan insanlara maddi destek olmak. Bu karikatürler yurt dışında bazı dergilerde de yayımlandı. Benim ailemde kanser tedavisi gören biri yok, ama bu insanlara kendimce böyle bir katkı sağlamak beni inanılmaz derecede mutlu etti" dedi. - BURSA

Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor
Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor
Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor
Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor

Halil İnalcık, Öğretmen, Kanser, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karikatürlerini kanser hastaları için çiziyor - Son Dakika


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