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Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi - Son Dakika

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

24.01.2022 20:58

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildiÇORUM Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

ÇORUM Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebi ile bir çok ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Çorum'da hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı, kent merkezinde birçok ağacın kökünden sökülmesine sebep oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde karın ağırlığına dayanamayan birden fazla çam ağacının dalları gövdelerinden ayrılarak kırılırken, bir çam ağacı da kökünden söküldü.

Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi
Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi
Karın ağırlarına dayanmayan ağaçlar kökünden devrildi

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Çorum, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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