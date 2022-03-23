Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı

23.03.2022 14:07
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve Trakya'yı kapsayan Kariyer Fuarı'nda adım alacak yer kalmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen ve Trakya'yı kapsayan Kariyer Fuarı'nda adım alacak yer kalmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Yetenek her yerde' sloganıyla Trakya Bölgesini kapsayan dev Kariyer Fuarı açıldı. Fuarda onlarca kamu kurumu ve özel kuruluşların stantları yer aldı. Öğrenciler ve vatandaşların akın ettiği fuarda zaman zaman adım atacak yer kalmadı. Fuara akın eden öğrenciler, alanı gezerek, gelecek kariyer planlaması kapsamında stantlardan bilgi aldı. Fuar kapsamında Edirne'nin ünlü tava ciğercisi Bahri Dinar, öğrencilere ücretsiz tava ciğeri ikramında bulundu.

Açılış öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Dünyanın her yerinde gençler kıymetlidir. Ama bazı devletler, bazı milletler, bazı toplumlar gençlere daha çok katkı sağlarlar. Bazıları ise daha az katkı sağlar. Ama herkesin gönlünde vardır gençlere iyi imkan sağlamak. Çünkü gençler o toplumların geleceğidir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kurulduğundan beri önümüze koyduğumuz en önemli unsurlardan siz gençlere yönelik, meslek hayatında da, kariyer hayatında da başarılı, mutlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamak" dedi.

Fuar, 24 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak. - TEKİRDAĞ

Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı
Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı

YORUMLAR
500
Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti Türkiye'nin en uzun pivot kapısı bu fuarda... 7 metre uzunluğundaki kapı, fuarda yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekti Yılda yüzde 29 büyüyen Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu Yılda yüzde 29 büyüyen Dijital İş Servisleri, bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri oldu

Trakya Bölgesi, Fuar, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
13:49 132 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, uçağın kara kutusu bulundu!
13:44 Eski Çek futbolcu Ujfalusi'den Galatasaray ile ilgili açıklama!
13:35 Kızını 9 yıl boyunca istismar eden babaya 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi!
13:21 Putin'in kaçan Rus askerlerinin peşine "infaz mangaları" taktığı iddiası!
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 14:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kariyer fuarına akın: Adım atacak yer kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement