Kariyer fuarında Aliağa Belediyesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Kariyer fuarında Aliağa Belediyesine yoğun ilgi

23.03.2022 12:51
Kariyer fuarında Aliağa Belediyesine yoğun ilgi

Aliağa Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinesinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarına (EGEKAF) katıldı.

Aliağa Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinesinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarına (EGEKAF) katıldı. Sanayinin yanı sıra turizm ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Aliağa'nın standına üniversiteli gençler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile 21- 22 Mart 2022 tarihlerinde organize edilen kariyer fuarı, Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerin öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak yapıldı.

Binlerce kişinin akın ettiği fuarda yerini alan Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Ofisi, öğrencilerle bir araya geldi. Fuarda İzmir'in yükselen yıldızı haline gelen Aliağa'ya ziyaretçilerin yoğun ilgisi oldu. Ziyaretçiler, Aliağa'daki yeni yatırımlar, gerçekleştirilen şehircilik projeleri, turizm ve sanayi potansiyeliyle ilgili bilgiler edindi.

Fuar süresince gençlere Aliağa'nın sadece sanayi değil, aynı zamanda modern ve sosyal olanakları olan bir gençlik ve kültür kenti olduğunu anlattıklarını söyleyen Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Melis Erkoç, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinesinde Avrupa'nın en büyük fuarı Ege Bölgesi Kariyer Fuarında İki gün boyunca öğrenciler başta olmak üzere ziyaretçilerle bir araya geldik. Çok büyük ilgi gördük. Bu bizi çok mutlu etti. İstihdam Ofisi personelimizle birlikte standımızı ziyaret eden gençlere Aliağa'nın gelişimini, yeni yatırımları, ilçenin ve bölgenin gelişim potansiyelini, turizm ve kültürel değerlerini anlattık" dedi. - İZMİR

Kariyer fuarında Aliağa Belediyesine yoğun ilgi
Kariyer fuarında Aliağa Belediyesine yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kariyer fuarında Aliağa Belediyesine yoğun ilgi - Son Dakika


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