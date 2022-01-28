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Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

28.01.2022 13:49
Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı Kazdağları'nda yaban hayvanları için bin 450 rakımlı kule mevkiine yem bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı Kazdağları'nda yaban hayvanları için bin 450 rakımlı kule mevkiine yem bıraktı.

Karla kaplı Kazdağları'nda kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu şartlarda aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor. Milli Park Şefliği görevlilerince bin 450 metre yükseklikteki karla kaplı kule civarına jandarma ekipleriyle birlikte zorlu bir yolculuk yapılıp, saman ve kuru yem bırakıldı. Çalışmanın kar yağışlı günler boyunca planlandığı şekilde devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

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Balıkesir, Jandarma, Kaz Dağı, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karla kaplı Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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