Karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı

10.03.2022 12:20
Karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı

Arnavutköy 'de karla kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

Arnavutköy 'de karla kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlü çekti. Kayan tırın arkasında seyir halinde olan araç sürücü geri geri giderek ihtimal bir kazandan kaçarken, yolda kalan bir cip sürücünün yardımına da evine gitmeye çalışan kadın koştu. Aysel Vatansever cipi tek başına iterek kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Arnavutköy Hadımköy de yollar beyaza bürüdü. Karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar karlı yolda patinaj yaparak ilerliyor. Geri geri kayan bir tır sürülere korku dolu anlar yaşattı. Tırın arkadaşınsa seyir halinde olan araç sürücüsü de ihtimal bir kazan korunmak için geri geri girmeye çalıştı. Evine gitmeye çalışan Aysel Vatansever yolda kalan bir cip sürücünün yardımına koştu. Vatansever cipi iterek kurtardı.

Yolda kalan sürücünün yardımına koşan Aysel vatansever, "Yolumuza bakım yapmıyorlar, tuzlamıyorlar. Arabaları itmek zorunda kalıyoruz. Yollarımıza girmiyorlar. Geçen karda da aynen böyle oldu. Hep mağdur olduk. Çalışma bekliyoruz da yok" dedi. - İSTANBUL

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla kaplı yolda sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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