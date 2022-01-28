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Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor - Son Dakika

Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

28.01.2022 12:33
Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

Sivas'ta Karla Mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Sivas'ta Karla Mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Sivas'ta etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Yol açma çalışmalarını yakın takip eden Genel Sekreteri Kadir Algın, gece geç saatlerde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından merkeze bağlı Bademkaya grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere bölgeye gitti. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner'den il merkezdeki yol açma çalışmaları hakkında bilgi alan Genel Sekreter Kadir Algın, özveri ile çalışan personele teşekkür ederek, onlara ikramda bulundu.

Kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı

İl genelinde 93 adet araç ve 136 personel ile yol açma çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkat çeken Genel Sekreterimiz Kadir Algın, "Güçlü bir filomuz ve tecrübemiz var. Bu tecrübeyi saha en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Valimiz Salih Ayhan, sahayı sürekli takip ediyor, gerekli gördüğü yerlerde de talimatlarını veriyor. Bizde bu noktada hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm personelimize kazasız belasız iş sezonu diliyorum. Şuana kadar kapan köy yollarının büyük bir bölümü ulaşıma açıldı. Süreci iyi yönetiyoruz. Karla mücadelede iyi bir sınav verdik" dedi. - SİVAS

Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor
Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor
Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor
Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor
Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor
Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor

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Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla mücadelenin kahramanları gece gündüz demeden çalışıyor - Son Dakika


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