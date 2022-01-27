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Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar - Son Dakika

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

27.01.2022 12:17
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.

Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil aşılama ekipleri, zorluk kış şartlarına rağmen vatandaşların ayağına kadar giderek, korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'ne giden ekipler muhtarlıkta mahalle sakinlerini aşılarken, evlerinden çıkamayan vatandaşların ise ayaklarına kadar giderek, aşılarını yaptı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca, "Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızı oldukça olumsuz etkiledi ve hala da etkilemeye devam etmektedir. Bu virüsü yenebilmek için en güçlü silahımızın aşı olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Covid-19 hastalığını ağır geçirenlere baktığımızda bu kişilerin daha çok aşılarını yaptırmamış ve ya eksik aşı olanlar ve hatta aşı vakti geldiği halde bir takım sebeplerle öteleyen kişiler olduğunu görmekteyiz. Korona virüs karşımıza çıktığından beri değişik varyantlarla karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Biz bu varyantlara karşı korunmanın en iyi yolunun yine aşı olduğunu söylemek istiyorum. Bu manada bizde il, ilçe sağlık müdürlükleri olarak aşılama hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz mevcut. Mobil aşı ekiplerimi, ilçelerdeki mahallelerimizin çeşitli alanlarında talep olduğu zamanlarda aşı uygulamaya devam etmekler. Bir diğer taraftan evde bakım hizmeti alan yatalak, engelli vatandaşlarımıza ulaşarak titiz bir şekilde aşılarını uygulamaktalar" ifadelerini kullandı.

"Zor şartlara rağmen çalışmalarımız sürecek"

Korona virüsle mücadelede vatandaşların desteklerine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Ulutabanca, "Bugün zor hava şartlarına rağmen kendi bölgemizde bulunan Kaş Mahallesi'ndeyiz. Burada muhtarımız ile işbirliği içerisinde hekimlerimizle de görüşerek buradaki vatandaşlarımızın aşı taleplerini değerlendirdik ve bugün onların aşı taleplerini karşılamak için görevimizin başındayız. Kırsal bölgelerde yaşayan, kısıtlı imkanlardan dolayı hastanelere, aile sağlığı merkezlerine gidemeyen veya bizim aşı noktamıza ulaşamayan vatandaşlarımıza aşı hizmetini verdiğimizde onların sunulan bu sağlık hizmetinden oldukça memnun olduklarını görmekteyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bize moral ve güç veriyor. Biz her yerde her şekilde yeter ki talep olsun düşüncesiyle aşılama düşüncesine hizmet edeceğiz. Korona virüsle mücadelede halkımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu mücadelede başarılı olmanın yolu da alınan tedbirlere, kararlara uymak ve aşı olmaktan geçiyor. Devletimizin aşı hizmetini vatandaşımızın ayaklarına götürmemizden dolayı çok memnun olduklarını iletiyorlar. Biz oraya gittiğimizde gerçekten sosyal ekonomik durumu kötü, yatağa bağlı, muhtaç, engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti götürdüğümüzden dolayı çok gururlanıyoruz. İyi ki bu hizmeti veriyoruz diye düşünüyoruz. Onların o mutluluğunu görünce de biz moral ve güç kazanıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

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Koronavirüs, Kocasinan, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar - Son Dakika


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