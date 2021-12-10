Kars'ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği - Son Dakika

Program öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. Programda İsmet paşa İlkokulu'ndan Zeynep Yağmur Demir ve Aydın Tanrıverdi Ortaoklu'ndan Göknur Acar'a şiir dalında ödül verildi. Program müzik dinletisiyle son buldu. - KARS

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kafkas Üniversitesi Adalet meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Burak Atalay, 'İnsan Hakları' konulu konferans verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz , İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Defterdar Suzan Gürbüz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Kars Valiliği tarafından bir program düzenlendi.

TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz