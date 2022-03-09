Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

09.03.2022 07:47
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Baharı bekleyen Karslılar güne kar yağışıyla başladı. Mart ayında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kar yağışıyla birlikte sürücülerle de zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Kars'ta kışın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars'a Haziran gelmeden yaz geldi, denilmez. Şu anda lapa lapa kar yağıyor. Kış Kars'a yendi geldi diyebiliriz" dedi.

Kent kar yağışıyla birlikte kent yeniden beyaza büründü. Kar yağışı hafta boyu etkisini sürdürecek.

Öte yandan trafik ekipleri de yoğun kar yağışından dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KARS

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

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8 Mart 2022 Haberleri 8 Mart 2022 Haberleri Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü Kütahya bir hafta sonra tekrar beyaza büründü

Mart, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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