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Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor - Son Dakika

Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor

02.02.2022 09:43
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor

Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'nde, vatandaşların masalsı atlı kızak seferleri sürüyor.

Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'nde, vatandaşların masalsı atlı kızak seferleri sürüyor.

Kars'a yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Gökyüzünün mavisiyle birleşen beyaz zeminde atlı kızakla gezmek isteyen vatandaşlar, donmuş göle akın ediyor. Kars'ın Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesine gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü bölgede atlı kızaklarla soğuğa aldırış etmeden gezmenin keyfini çıkarıyor.

"Tarif edilemez, yaşamak lazım"

Gölün üzerinde yürüdüğünü belirten Mürsel Arslan, "Buzun üzerinde yürüdük, atlı kızağa bindik. Çok güzel bir duygu, tarif edilemez, yaşanması gerekiyor. Yaşamak gerekiyor, gelmek lazım, görmek lazım, hissetmek lazım" dedi.

"Buranın ayrı güzelliği var"

Kars'ın çok başka bir yer olduğunu ifade eden Ahmet Turan, "Burası çok başka bir memleket ve buraya gelmeden önce çok soğuk diyorlardı ama burayı çok seviyorum. Burada yaşamaktan da mutluyum. Buranın apayrı bir güzelliği var. Giremediğimiz göle, bu şekilde buz varken girmek bambaşka bir şey. Kızağı biliyorum, kayağı burada öğrendim. Kars'ı seviyorum. Buzun üzerine yanlışlıkla tank çıkmış, onu öğrendim. Bizi taşır mı diye çok korkuyordum. Şu an çok iyi. Hiç korkmadan çocuklarımla geziyorum" diye konuştu.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yüksekte bulunan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, kışın atlı kızaklı gezintileri ve masalsı görüntüsü ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. - KARS

Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor
Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor

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Çıldır Gölü, Arpaçay, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta masalsı atlı kızak seferleri sürüyor - Son Dakika


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