Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma uygulayıcı eğitimini 27 Ekim'de yapacak - Son Dakika
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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma uygulayıcı eğitimini 27 Ekim'de yapacak

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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin doğru ve mevzuata uygun kullanımı için uygulayıcı eğitimi düzenleyecek. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da Müdürlük Toplantı Salonu'nda başlayacak eğitim, ilgililerin katılımına açık olacak.

Kars'ta bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve mevzuata uygun kullanımını sağlamak amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirilecek.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanılması, uygulama süreçlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Eğitimi düzenlenecek.

13 Aralık 2025 tarihli ve 33106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek eğitimde, bitki koruma ürünlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

Bitki hastalıkları ve zararlılarıyla mücadelede kullanılan ürünlerin bilinçsiz ve yanlış uygulanmasının önüne geçilmesi, tarımsal üretimde doğru uygulama yöntemlerinin benimsenmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması, eğitimin öne çıkan amaçları arasında yer alıyor.

"Eğitim 27 Ekim'de gerçekleştirilecek"

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenecek eğitim, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasıyla ilgili bilgi edinmek isteyen ilgililerin katılımına açık olacak eğitimle, uygulama süreçlerinde bilinç ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilgi duyan vatandaşlar ve ilgilileri eğitime davet etti.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimÇevreYerelTarımKarsSon Dakika

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