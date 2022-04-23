Kartal Belediyesi'nden Misafir Çocuklara Şehir Turu - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Misafir Çocuklara Şehir Turu

23.04.2022 12:10
Kartal Belediyesi'nden Misafir Çocuklara Şehir Turu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Türkiye’ye gelen Bulgaristan’ın Sitovo ve Ardino ilçeleri ile Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak ilçesinden 40 çocuk, Kartal Belediyesi tarafından misafir edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Bulgaristan'ın Sitovo ve Ardino ilçeleri ile Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak ilçesinden 40 çocuk, Kartal Belediyesi tarafından misafir edildi.

Yanlarında öğretmenleri, Sitovo ve Ardino Belediyelerinden yetkililer ve Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan ile birlikte Kartal'a ulaşan ve 23 Nisan'da yapılacak kutlamalara katılacak çocuklar için özel bir gezi programı düzenlendi.

Kartal Balkanlılar Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis Üyesi olan Olcay Özgön'ün de katıldığı gezi programında çocuklar önce Kartal Belediyesi'ne bağlı Yakacık'ta bulunan Masal Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzeyi gezerek yetkililerden bilgi alan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gezinin bir sonraki durağı ise Haliç'te bulunan Miniatürk oldu. Burada da tarihi ve mimari eserlerin küçültülmüş oranlardaki maketlerini inceleyen çocuklar, daha sonra Sultanahmet Meydan'ı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni kapsayan geziye katıldı.

Tarihi mekanları rehber eşliğinde gezerek bilgi alan çocuklar, gördükleri karşısında adeta büyülendi. Yaşadıkları anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştiren misafir çocuklar, geziden oldukça memnun kaldıklarını belirterek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler.

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Kartal Belediyesi, Ulusal Egemenlik, Bulgaristan, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden Misafir Çocuklara Şehir Turu - Son Dakika


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