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Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi - Son Dakika

Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi

12.02.2022 10:13
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi

Beyaza bürünen Kartepe'de kar bulutlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Kartepe'de kar bulutlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

İstanbul'a en yakın kar tatili noktalarından Kartepe beyaza bürünmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Dron pilotu Onur Tanatar tarafından kaydedilen bulutların görüntüsü eşsiz görüntüler oluşturuyor. Kar yağışı ile birlikte bulutların Zaman Atlamalı Çekim tekniği görüntülendi. Ortaya çıkan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bulutların içerisinden yükselerek süzülen dron ile çekilen görüntüler belgeselleri aratmadı. - KOCAELİ

Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi
Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi

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İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartepe'de bulutlarının oluşturduğu kartpostallık manzara dron ile görüntülendi - Son Dakika
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