Kartepe Teleferik Projesi'nde gözler ocak ayına çevrildi - Son Dakika

Kartepe Teleferik Projesi için firmalarla üç görüşme yapacak olan büyükşehir, ilk iki görüşmeyi tamamladı. Gözler, tekliflerin sunulacağı üçüncü ve son görüşmeye çevrildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe'ye kazandırılacak teleferik projesinde bir aşama daha kat edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihaleye katılan firmalarla ikinci görüşme yapılarak teknik detaylar konuşuldu. Kartepe Teleferik Hattı Projesi için firmalara teklif hazırlıkları için süre verilirken, son görüşmenin 2022 yılının ocak ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Firmaların vereceği tekliflerin değerlendirilmesinin ardından yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - KOCAELİ