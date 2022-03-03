Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı

03.03.2022 11:57
Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu merkez ilçesine bağlı ilçelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu merkez ilçesine bağlı 170 köy yolu, Ağlı ilçesinde 3 köy yolu, Araç ilçesinde 81 köy yolu, Çatalzeytin ilçesinde 25 köy yolu, Daday ilçesinde 10 köy yolu, Devrekani ilçesinde 25 köy yolu, İhsangazi ilçesinde 22 köy yolu, Küre ilçesinde 32 köy yolu, Pınarbaşı ilçesinde 10 köy yolu Seydiler ilçesinde 3 köy yolu, Şenpazar ilçesinde 10 köy yolu, Taşköprü ilçesinde 42 köy yolu, Tosya ilçesinde ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Toplam 441 köye ulaşımın sağlanamadığı Kastamonu'da 4372 kilometrelik yolunun ulaşıma açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

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Çatalzeytin, Kastamonu, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da 441 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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