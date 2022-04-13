Kastamonu'da nisan karı: Yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika
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Kastamonu'da nisan karı: Yüksek kesimler beyaza büründü

13.04.2022 00:58
Kastamonu'da nisan karı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Kastamonu'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kastamonu'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Nisan ayında gelen kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlatırken, beyaza bürünen yollar havadan görüntülendi.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının aniden düşeceği tahmini yapıldığı Kastamonu'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimleri kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Ilgaz Dağı, Küre Dağları, Yaralıgöz ve Karabük geçişi bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının başlaması ile karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Kar yağışının kentte akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Beyaza bürünen Kastamonu'nun yüksek kesimindeki yollar havadan görüntülendi.

"Ocak ayı gibi kışla karşılaştık"

Kar yağışının etkili olduğu bölgede aracı arıza yapan tır sürücüsü Erkan Koca, kar yağışını görünce şaşırdıklarını ifade ederek, "Tır şoförüyüm. Nisan ayında Rabim iyi bir bereket verdi, kışı gördük. Aracımız arıza yaptı, o da olmasaydı gayet güvenli bir şekilde yolumuza devam diyordu. Aklımızda kar yağışı yoktu. Çankırı'da sahur yaptık, burada ocak ayı gibi kışla karşılaştık. Aklımızda yoktu. Ustamız geldi aracımızı tamir ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

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Kastamonu, Nisan, Ocak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da nisan karı: Yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika


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