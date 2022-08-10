Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu.Temsa Safir Marka 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle ilçelilerin faydalanması amacıyla satın alındı. Burhaniye Belediyespor'a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs, Belediye'nin araç filosuna dahil oldu. "Belediyemizin öz kaynaklarıyla araç filomuzu güçlendiriyoruz" diyen Başkan Ali Kemal Deveciler , otobüsün halka hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kastamonu haberi! Burhaniye Belediyesi Araç Filosuna Bir Otobüs Daha Ekledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.