Kastamonu Valisi Çakır, yoğun kar yağışının bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "490 köy yolumuz ulaşıma kapalı, haberleşmesi olmayan 6, elektriği olmayan da 20 köyümüz mevcut" dedi.

Tören öncesinde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, kentte etkili olan kar yağışının bilançosu ile ilgili açıklamalarda bulundu 490 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Vali Çakır, "Bu sabah itibariyle 490 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Haberleşme olmayan 6, elektriği olmayan da 20 köyümüz mevcut. Kapalı olan köy yolu rakamları yüksek ama İnebolu ile akşam görüştüm, güzel yağış vardı. Dolayısıyla açtığımız yolların da kapandığını varsayarsak, bu rakam bizim iki gün içerisinde tüketeceğimiz bir rakam. Bugün ve yarın yağış gözükmüyor. İnşallah, bunların tamamını da halletmiş oluruz. Acil yerler konusunda irtibat halindeyiz. Vatandaşımızın da yoğun bir şikayetini almadık. Sahadaki ekiplerimizin çalışmalarını da görüyorlar" dedi.

"Hafta sonu itibariyle de bu yolların tamamını açmayı planlıyoruz"

İl Özel İdaresinin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakır, "Sahada da greyder olarak 28 greyderimiz, 25 kanal kazıcı yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyonumuz, dört rotatif, 65 ekiple köylerimize müdahalemizi yapıyoruz. Toplamda 5 bin 548 kilometre kapalı yol ağımız mevcut. Bu rakam az değil ama ilimizin yaklaşık 10 bin kilometre yol ağı olduğunu varsayarsak hemen hemen yarısı bu sabah itibariyle kapalı diyebiliriz. Eğer yeni bir kar yağışı meydana gelmezse hafta sonu itibariyle de bu yolların tamamını açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Pandemi öncelikli gündem olmaktan çıktı"

Kastamonu'da Omicron varyantı oranının yüzde 6-7 civarında olduğunu ve son 10 günde sadece bir yoğun bakım hastasının tedavi görmeye başladığını belirten Vali Avni Çakır, son 2-3 aydır Kastamonu'da rahat bir tabloyla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Korona virüsün öncelikli gündem olmaktan çıktığını söyleyen Çakır, "Omicron vakası var. Dünya ve ülkemizin gündemini meşgul eden. Omicron, ilimizde yaygın bir şekilde gözüken bir tür değil. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda yüzde 6-7'leri geçmeyen bir oranda. Dolayısıyla biz de, bu anlamda yaygın bir varyant diyemeyiz. İlimiz yaklaşık 2-3 aydır bu anlamda rahat bir tablo sergiliyor. Rakamlarımız, coğrafyamıza ve yaşlı nüfusumuza göre iyi denebilecek seviyede. Bu anlamda en büyük kozumuz aşımız. Aşılamada yüzde 81 oranlarını geçtik. Hatırlatma aşılarının önemini de vurguluyoruz. Halkımızın da yaklaşımı son derece iyi. Hastanede yoğun bakımlarla ilgili durumumuz son derece rahat. Kesin rakamlar veremiyorum ama son 10 günde yoğun bakımdaki sayımız bir kişi arttı. Salgının ülke genelinde pik yapmaya başladığı bir dönemi de dikkate alırsak, hastanelerde rakamlarımız rahat seviyede" şeklinde konuştu. - KASTAMONU