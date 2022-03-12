Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu - Son Dakika
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Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu

12.03.2022 13:44
Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde, iş makinesinin arızalanması sebebiyle pist açılmayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde, iş makinesinin arızalanması sebebiyle pist açılmayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Saat 11.00'de pistler açılırken, vatandaşlar telesiyej önünde kuyruk oluşturdu.

Kastamonu ve Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, ilkbaharda karın tadını çıkartmak isteyen ve hafta sonunu fırsat bulan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kastamonu ve çevre illerden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezine gelen kayak tutkunları, iş makinesinin bozulması sebebiyle kayak pistinin açılamaması sebebiyle telesiyej önünde kuyruk oluşturdu. Kayak yapmak için sabahın erken saatlerinde çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kar ezme makinesindeki arızanın giderilmesinin ardından, pistler 3 saat sonra açıldı.

"2 saattir bekliyoruz"

Samsun'dan kayak yapmak için Ilgaz Dağı'na geldiğini söyleyen Abdurrahman Gürer isimli vatandaş, "Zamanında açılmadı pistler. Kar ezme makinesi arıza yapmış. O yüzden bu kadar beklemek zorunda kaldık. Memnun değiliz. Samsun'dan geliyoruz, saat 9.00'da geldik. 2 saattir bekliyoruz. Telesiyejde sorun olmadığı söylendi. Ama temel problem kar ezme makinesi" dedi. - KASTAMONU

Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu
Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu

YORUMLAR
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KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayak pisti açılmadı, telesiyej önünde kuyruk oluştu - Son Dakika


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