Kayıp 13,6 kilogram TNT için Rum Savunma Bakanı ihmalleri kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayıp 13,6 kilogram TNT için Rum Savunma Bakanı ihmalleri kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY'de Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 13,6 kilogram TNT, 29 Ocak 2026'da Larnaka'daki Kalo Horyo Atış Alanı'nda kayboldu ve yaklaşık 9 aydır bulunamadı. Rum Savunma Bakanı, idari soruşturmanın ciddi eksiklik ve ihmaller ortaya koyduğunu kabul etti. Polis soruşturması sürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 13,6 kilogram TNT patlayıcının ocak ayında kaybolmasının ardından geçen yaklaşık 9 aya rağmen patlayıcıların bulunamadığı bildirildi. Rum basını, askeri mühimmatın akıbetinin belirsizliğini korumasını yeniden gündeme taşıyarak, güvenlik zafiyetleri ve soruşturmanın sonuçlarına ilişkin sorular yöneltti.

Rum basınından Politis gazetesi, 2 Kasım tarihli haberinde, Larnaka bölgesindeki Kalo Horyo Atış Alanı'nda 29 Ocak 2026 tarihinde kaybolan 13,6 kilogram TNT'nin hala bulunamadığını yazdı. Haberde, söz konusu patlayıcıların suç örgütlerinin eline geçmiş olabileceği ihtimalinin ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen patlayıcıların nerede olduğunun açıklığa kavuşturulamadığına dikkat çekildi.

Patlayıcılar askeri tatbikat sırasında kayboldu

Olay, 29 Ocak 2026 tarihinde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun mühendislik birlikleri tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana geldi. Rum basınında yer alan bilgilere göre, kontrollü patlatma amacıyla atış alanına yerleştirilen, her biri 15 libre ağırlığında iki patlayıcı düzenek infilak etmedi. Güvenlik prosedürleri kapsamında yaklaşık bir saat beklendikten sonra bölgeye dönen askerler, toplam 13,6 kilogram TNT içeren düzeneklerin yerinde olmadığını tespit etti. Olayın ardından Rum polisi ve askeri yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, patlayıcıların çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Rum Savunma Bakanı güvenlik ihmallerini kabul etti

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yürütülen idari soruşturmanın askeri personelin görevlerini yerine getirmesinde ciddi eksiklikler ve ihmaller bulunduğunu ortaya koyduğunu kabul etti.

Palmas, kayıp TNT'nin suç faaliyetlerinde kullanılabilecek kişilerin eline geçmesi ihtimalinin insan hayatı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, sorumlular hakkında disiplin işlemlerinin uygulanacağını bildirdi. Rum Savunma Bakanlığı'nın idari soruşturması tamamlanmasına rağmen patlayıcıların bulunmasına yönelik polis soruşturmasının sürdüğü açıklanmıştı.

2012 yılında da aynı atış alanından TNT çalındı

Rum basınından Kathimerini gazetesinin İngilizce yayın organı KNews, 4 Şubat tarihli haberinde, Kalo Horyo Atış Alanı'nda 2012 yılında da benzer bir patlayıcı hırsızlığı yaşandığını ortaya koydu. Habere göre, 2012 yılında imha edilmek üzere askeri depolardan atış alanına taşınan topçu mühimmatına ait patlayıcılar iki ayrı aşamada çalındı. Yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin askeri atış alanına gizlenerek güvenlik kontrolleri sırasında patlayıcıları aldıkları belirlendi. Ayrıca mühimmat taşıyan askeri konvoyun güzergah üzerinde mola vermesinden yararlanan kişilerin de mühimmat çaldığı tespit edildi.

Söz konusu olayın faillerinin Limasol'daki suç çevreleriyle bağlantılı olduğu belirlenirken, askeri personelle suç örgütleri arasında iş birliği bulunabileceği şüphesi de soruşturmalara yansıdı.

Rum basını soruşturmanın sonucunu sorguladı

Politis gazetesi, 2 Kasım tarihli değerlendirmesinde, ocak ayında kaybolan patlayıcıların akıbetine ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmamasını ele aldı. Gazete, yürütülen soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığının ve olası hırsızlık olayına ilişkin neden herhangi bir sonuca ulaşılamadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
GüncelPolisDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:17:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayıp 13,6 kilogram TNT için Rum Savunma Bakanı ihmalleri kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android