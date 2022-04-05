Kayısı tatlısı Oscar menüsünde - Son Dakika
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Kayısı tatlısı Oscar menüsünde

05.04.2022 14:02
Kayısı tatlısı Oscar menüsünde

Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'nda 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen sinema dünyasının ödül törenlerinden biri olan 94. Akademi Ödülleri (Oscar) töreni sonrası düzenlenen partide davetlilere bu yıl ilk kez Türk yemekleri ikram edildi.

Los Angeles'ta Dolby Tiyatrosu'nda 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen sinema dünyasının ödül törenlerinden biri olan 94. Akademi Ödülleri (Oscar) töreni sonrası düzenlenen partide davetlilere bu yıl ilk kez Türk yemekleri ikram edildi. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, partinin menüsünde Malatya'nın dünyaca meşhur Kaymaklı Kayısı Tatlısı ile Karadeniz Pidesine yer verdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen Oscar töreni sonrasında düzenlenen partide davetlilere Kaymaklı Kayısı Tatlısı ikram edilmesinin Malatya mutfak kültürü açısından önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu belirtti.

Aynı zamanda İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Başkanlığını yapan Baruş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Türkiye turizminin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için yoğun çaba harcıyor. Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ülke ve şehir bazında tanıtım faaliyetlerinin daha profesyonel, koordine bir şekilde gerçekleştirilmesi için il tanıtım ve geliştirme kurulları oluşturmuştu. Malatya ili olarak biz de TGA ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakanlığımız ve TGA Malatya'nın değerlerinin tanıtımı için bize büyük destek veriyor. Nitekim TGA'nın girişimleriyle Akademi Ödülleri töreninin ardından düzenlenen yemekte, dünya çapında ünlü şef Wolfgang Puck, bizim mutfağımızdan iki lezzete yer verdi: Kaymaklı Kayısı Tatlısı ve Karadeniz Pidesi. Puck, kuru kayısıyı özel bir krema ve fıstıkla doldurup dünyaca ünlü konuklara ikram etti.

Malatya'nın zengin bir mutfağı var. Yemekleri, tatlıları çok lezzetli. Bunun tanıtılması için son yıllarda Valiliğimiz ve birçok kurum yoğun çaba harcıyor. Malatya'nın gastronomide de söz sahibi olması için çalışmalarımız sürüyor.

1995 yılından Oscar tören yemeğinin menüsünü hazırlayan şef Puck'ın kayısımıza menüde yer vermesinin güzel bir tanıtım fırsatı verdiğini düşünüyoruz.

Bakanlığımız ve TGA ile konuyu istişare ederek Puck'ı Malatya'ya davet edebilir ve Malatya yemeklerinin, meyvelerinin lezzetini yerinde görmesini sağlayabiliriz."

Baruş "2021 Temmuz ayında Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi Malatya'nın tanıtımına büyük bir katkı sağlamıştı. Binlerce yıldır yerleşim gören, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, onların bıraktığı eserleri, anıtları gururla sahiplenen şehrimiz gastronomi alanında da önemli bir birikime, potansiyele sahip. Tarihimizi, kültürümüzü, arkeolojik alanlarımızı, doğal güzelliklerimiz ve bu arada lezzetli yemeklerimizle birleştirip Malatya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere güzel bir deneyim yaşatmak ve bunu şehrimiz insanı için gelir kapısına dönüştürmek amacıyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - MALATYA

Kayısı tatlısı Oscar menüsünde

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Dolby Tiyatrosu, Los Angeles, 27 Mart, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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